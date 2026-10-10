Alerta de tsunami en el país no generó evacuaciones

La alerta por tsunami en el país fue desestimada un par de horas después de ser pública por el Ministerio del Medio Ambiente.

En algunas áreas de la costa salvadoreña la advertencia no generó alarma entre la población, que continuó con sus labores cotidianas.

A pesar de la advertencia hecha en las páginas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, los estudiantes no fueron evacuados de las instituciones.

Los puntos de mayor afluencia de personas funcionaban mientras pasaban las horas.

La alcaldía de La Libertad Costa solamente publicó en redes sociales datos generales sobre la emergencia.