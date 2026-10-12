Alerta de tsunami: ¿cómo actuar si estás en la playa?

Una alerta de tsunami puede obligar a evacuar las playas y suspender actividades en cuestión de minutos. Eso ocurrió el viernes pasado en el Puerto de La Libertad, donde las autoridades desalojaron a los bañistas y restringieron el ingreso a los muelles como medida preventiva tras el terremoto registrado en Panamá.

El operativo se realizó con la participación de guardavidas, la Marina Nacional, Politur y personal de administración de los muelles.

La restricción también afectó temporalmente las actividades de los pescadores. Horas después, la alerta fue levantada y las actividades comenzaron a normalizarse.

Ante una nueva alerta, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los guardavidas y los equipos de emergencia, alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o lugares seguros cuando así se indique.