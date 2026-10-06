Alerta Amarilla para La Libertad Sur

Protección Civil declaró Alerta Amarilla en el municipio de La Libertad Sur, en La Libertad. La razón es que el terreno cerca de los colegios privados Lamatepec y La Floresta en Santa Tecla, podría deslizarse y arrastrar tierra y lodo hacia esos lugares.

¿Qué significa Alerta Amarilla? Quiere decir que el peligro ya se está formando y que hay más probabilidad de que ocurra un daño. No es una emergencia todavía, pero hay que estar atentos y actuar a tiempo.

Mientras se hacen las obras de protección en la zona, se recomienda que las clases de ambas escuelas sean virtuales, para cuidar a estudiantes y docentes.

El gobierno ordenó al dueño del terreno y a las instituciones encargadas realizar estas obras de forma obligatoria e inmediata. Si no se hacen, la zona seguirá en alto riesgo de deslizamientos. Por eso es importante acatar las indicaciones.