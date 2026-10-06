Alerta amarilla en Santa Tecla y La Libertad Sur por riesgo de deslizamientos

Se emitió una alerta amarilla focalizada en los distritos de Santa Tecla y La Libertad Sur por el riesgo de deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

Dos colegios privados ubicados sobre la carretera hacia Comasagua permanecen expuestos: el terreno presenta signos de erosión provocados por las lluvias y varios árboles representan peligro ante la posibilidad de que cedan.

Mientras se ejecutan las obras de mitigación, los estudiantes de ambos colegios reciben clases de manera virtual. La medida fue adoptada tras un dictamen del Consejo Asesor de la Dirección General de Protección Civil, que recomendó trabajos para reducir la vulnerabilidad de la zona.