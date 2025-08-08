Aunque en El Salvador no existe un monitoreo de cuantas personas tienen padecimientos alérgicos, la doctora Ana Luz Caballero, menciono que últimamente se ha reportado una demanda en las citas médicas con especialistas, los fenómenos climáticos y la contaminación ambiental, pueden estar causando este aumento, dijo la experta.

Para la pandemia de covid 19 en 2020, muchos salvadoreños se protegieron tomando vitaminas, aunque algunos dicen mantener las medidas preventivas, otros aseguran que la población se ha descuidado ante el aumento de enfermedades respiratorias y el cambio climático.

Las alergias ocurren cuando el sistema inmunitario reacciona a una sustancia extraña que ingresa al cuerpo, marcándolo como dañino, aunque no lo sea, estas reacciones varían dependiendo de la persona y en muchos casos pueden desarrollarse en la edad adulta, la mayoría de las alergias no pueden curarse, pero hay tratamientos que ayudan a mantenerla controlada; las más comunes son asma, rinitis y urticaria, la especialista compartió algunos síntomas que usted puede tomar en cuenta.

Una alergia que no esté controlada puede desencadenar una serie de complicaciones al paciente, es por esto que la especialista hace el llamado a no automedicarse si presenta algún síntoma alérgico, asistir lo más pronto posible a su médico de cabecera para iniciar con el tratamiento acorde a su condición.