Aleks Syntek se presentará gratis en el Festival del Chocolate de Tabasco. El concierto será su primera presentación pública después de anunciar un retiro temporal para enfocarse en su salud mental.

El cantautor mexicano, con más de 35 años de trayectoria, había comunicado su pausa tras filtrarse grabaciones donde compartía traumas de su infancia.

También anunció en Instagram su intención de mudarse a Inglaterra, argumentando sentirse incomprendido artísticamente.

La polémica más reciente ocurrió el 15 de septiembre de 2026 en un concierto gratuito en Ciudad de México, donde arremetió contra el reggaetón y mencionó a Bad Bunny y Danny Flow.

Tras el episodio, se abrió a la posibilidad de colaborar con la cantante Bellakath, un giro en su postura frente a la música urbana.