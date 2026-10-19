¿Alcanza la pensión para cubrir las necesidades básicas? 68,9 % dice que no

El 68,9% de los pensionados en El Salvador considera que el dinero que recibe por su jubilación no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Así lo revela una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que también identificó que el 63,7% de este grupo mantiene deudas pendientes.

Según el estudio, los pensionados estiman que necesitarían $852,90 mensuales para alcanzar un mejor nivel de vida.

En cuanto a la administración de los fondos de pensiones, el 30,7% prefiere que esté a cargo de las AFP, mientras que el 28,2% opta por una institución pública.