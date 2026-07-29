Alcaldía retira vehículos abandonados en colonia La Campanera tras años en la vía

La alcaldía de San Salvador Este ejecutó un plan de retiro de vehículos en estado de abandono en la calle principal de La Campanera, Soyapango, donde grúas municipales levantaron automotores que permanecían estacionados por más de 30 días, meses e incluso años en la vía pública.

El proceso incluyó notificaciones previas a los propietarios a través de la unidad contravencional, quienes recibieron una esquela con el requerimiento de mover sus vehículos antes de que las autoridades procedieran al retiro, tal como lo faculta el artículo 52 de la ordenanza municipal de Soyapango.

Los dueños que deseen recuperar sus unidades deberán presentarse en la unidad contravencional y pagar la multa correspondiente para que se abra un expediente por cada vehículo. El conjunto de acciones fue denominado Vías Libres San Salvador Este sin Autos Abandonados.