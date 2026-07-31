Alcaldía de San Salvador y bancos cerrarán por vacaciones de agosto

La Alcaldía de San Salvador Centro suspenderá labores del 2 al 7 de agosto por el periodo vacacional, aunque los ciudadanos podrán realizar trámites el sábado 1 de agosto en horario especial de 8:00 a 16:00 sin cerrar al mediodía en puntos empresariales de zonas 1 a 6 y en distritos como Mexicano y Ciudad Delgado.

El 3 y 5 de agosto serán días de cierre en San Salvador, mientras que el 6 de agosto será feriado nacional en todo el país en honor al Divino Salvador del Mundo, por lo que SERTRACEN cerrará del 3 al 6 de agosto y ofrecerá trámites en línea, el Registro Nacional de Personas Naturales también suspenderá atención y el sistema bancario no brindará servicio presencial el día 6.

Los mercados de la capital cerrarán el 5 y 6 de agosto, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus gestiones y consultar los canales digitales de cada institución para evitar contratiempos.