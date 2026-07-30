Alcaldía de San Salvador Este implementa plan de retiro de vehículos abandonados

Es el propietario de un vehículo que fue removido de la calle principal del reparto La Campanera, en Soyapango. Durante el procedimiento discutió con elementos del CAM, quienes le explicaron los presuntos incumplimientos detectados. El ciudadano manifestó que no estuvo de acuerdo con el proceso.

El retiro de automotores en estado de abandono o que han permanecido estacionados durante varios días forma parte de las nuevas medidas implementadas por la municipalidad de San Salvador Este.

Antes de trasladarlos en grúa, las autoridades aseguran que notificaron días antes a los propietarios para que tomaran las acciones correspondientes, porque los vehículos inmovilizados obstruyen la circulación vial.

Si el propietario no retira el automotor cuando la municipalidad de San Salvador Este lo requiera, podrá ser sancionado con una multa que oscila entre 57.14 dólares y 500 dólares. Hasta el momento, las autoridades reportan el retiro de una decena de vehículos.