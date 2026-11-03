Alcaldía de San Salvador Centro retira vehículos abandonados en la colonia Santísima Trinidad 

La alcaldía de San Salvador Centro retiró este día ocho vehículos abandonados en la colonia Santísima Trinidad, en el distrito de Ayutuxtepeque.

Solo en ese distrito se han identificado 80 vehículos en la misma condición, denunciados por la ciudadanía y corroborados por la municipalidad.

El alcalde explicó que los vehículos fueron notificados más de una vez y no fueron movidos en ese periodo, por lo que la alcaldía procedió a removerlos con grúas.

Señaló que el retiro surgió tras el recarpeteo de la calle, cuando se advirtió que los automotores no se movían. Las acciones se han desarrollado en otros sectores de San Salvador Centro, donde en Mejicanos se han identificado 400 vehículos en el mismo estado. El plan busca extenderse a los demás distritos de la capital.