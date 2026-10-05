Alcaldía de San Salvador Centro retira casi quinientos vehículos abandonados

La alcaldía de San Salvador Centro ha retirado 485 vehículos en estado de abandono y ha colocado avisos en otros 150 automotores. La comuna advierte sanciones que van desde 51 hasta 900 dólares para quienes no acaten la orden de retiro.

Previamente, la comuna notificó a los dueños para informarles sobre la medida y permitirles retirar los vehículos. El alcalde Mario Durán afirmó que solo en Mejicanos se han identificado más de 400 vehículos en estado de abandono.

Los agentes del CAN verifican el abandono, consultan con los vecinos y colocan una notificación pegada al vidrio del vehículo. En una segunda ocasión, el propietario tiene 72 horas para retirarlo antes de que la municipalidad proceda a moverlo.