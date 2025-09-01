Entonando las notas del himno nacional dio inicio el acto conmemorativo de los 204 años de independencia de El Salvador, acto que se realizó desde el redondel Masferrer por parte de la municipalidad capitalina, el alcalde Mario Durán, señaló que cada salvadoreño está comprometido en hacer patria, desde pequeñas acciones o decisiones que influyen en el bien común.

Y para destacar las costumbres, cultura y tradiciones de nuestro país, la orquesta sinfónica de San Salvador y el grupo de danza folclórica de Casa Maya, deleitó a los presentes con puntos artísticos.

Madres de familia dijeron sentirse contentos que se involucren a los niños en este tipo de eventos para mantener sus valores y respeto por la patria.

204 aniversario de independencia se celebra este mes, el 15 de septiembre de 1821, El Salvador se constituyó como una nación soberana e independiente del reino de España.