¿Alcaldes reprobados? Encuesta revela poca o ninguna satisfacción con la gestión municipal

A seis meses de las elecciones municipales de 2027, los alcaldes de El Salvador reciben una calificación de 5.1 por parte de la población, según una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública. Además, el 68.6% de los entrevistados manifestó estar poco o nada satisfecho con el trabajo realizado por la alcaldía de su localidad.

Entre los principales problemas señalados por los ciudadanos figuran las calles en mal estado, la falta de acceso a agua potable y las deficiencias en el servicio de recolección de basura.

Algunos vecinos cuestionaron que las reparaciones viales sean temporales y señalaron que los contenedores pueden permanecer hasta tres días llenos de residuos.