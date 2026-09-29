Al menos una persona falleció tras accidentes de tránsito de las últimas horas

Un motociclista falleció tras impactar contra un camión en el kilómetro 35 de la carretera hacia Santa Ana, en Ciudad Arce, La Libertad.

Socorristas de Comandos de Salvamento brindaron asistencia prehospitalaria al motociclista, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

En otro hecho, en Santa Tecla, Cruz Roja salvadoreña atendió a un motociclista que resultó lesionado tras un accidente de tránsito sobre la calle Chiltiupán y avenida El Bálsamo.

Mientras tanto, en la carretera hacia Acajutla, a la altura de un centro comercial en Sonsonate, se registró otro accidente en el que estuvo involucrado un camión.

Por el momento, no se han determinado las causas de este percance ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas.

Estos accidentes se suman a las cifras que dejan los percances viales en lo que va del año y es que de enero a septiembre se contabilizan 16,635 accidentes de tránsito, que han dejado alrededor de 11,700 personas lesionadas y más de 1,000 fallecidos.