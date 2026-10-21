Al menos una persona fallecida en accidentes de tránsito

Un hombre murió atropellado por un camión cisterna, en el kilómetro 48 de la carretera Troncal del Norte, en El Coyolito, Tejutla, Chalatenango Centro. La víctima fue identificada como José Noé Avelar Alvarado, de 40 años, socorristas de Cruz Verde Aguilares verificaron que ya no presentaba signos vitales. Según información de las autoridades el conductor huyó de la escena.

Un hombre resultó involucrado en un accidente de tránsito tras colisionar contra una vaca en el cantón Agua Zarca, Zacatecoluca. El percance fue atendido por Comandos de Salvamento de las seccionales Nonualcos y Zacatecoluca, socorristas brindaron atención prehospitalaria y estabilizaron al paciente antes de trasladarlo a un centro médico.

En otro hecho similar, dos vehículos y una vaca estuvieron involucrados en un accidente de tránsito registrado en las cercanías del desvío de La Aldeíta, en Chalatenango. No hubo reporte de personas lesionadas.

Entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2026, el observatorio nacional de seguridad vial registra 17,788 siniestros viales, 12,709 personas lesionadas y 1,174 fallecidas.