Al menos 9 rescates acuáticos durante el fin de semana en playas salvadoreñas

Este fin de semana, la unidad de guardavidas de Protección Civil ejecutó nueve rescates de emergencia, entre ellos el de tres menores de edad.

El despliegue comenzó el sábado en la costa del sol, distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro, y se intensificó este domingo con una cadena de intervenciones críticas a lo largo de la costa. Guardavidas salvaron a dos personas arrastradas mar adentro en playa El Majahual, en La Libertad; a un menor en la misma costa del sol, y concretaron un rescate doble de menores en la playa San Blas, siempre en La Libertad. Operativos similares se ejecutaron de manera simultánea en Metalío, Sonsonate; La Puntilla y Los Blancos.

A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente pronosticó condiciones favorables para el turismo, la fuerza del mar exigió respuestas milimétricas. Gracias a la oportuna intervención de los equipos de rescate, los nueve bañistas fueron reportados estables y fuera de peligro, cerrando un fin de semana que estuvo a punto de convertirse en tragedia.