Al menos 9 lesionados en racha de accidentes de tránsito

En las últimas horas, nueve personas resultaron lesionadas en distintos accidentes de tránsito registrados en el país y atendidos por cuerpos de socorro. Comandos de Salvamento informó que el primer percance ocurrió la noche del domingo en las inmediaciones de la zona franca Miramar, en Olocuilta.

Dos vehículos impactaron dejando a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Los socorristas brindaron la atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas a la unidad de salud de Fosalud en San Luis Talpa.

Y sobre el kilómetro 58 de la carretera Litoral, cerca de la colonia El Carmen, un pick-up que se dirigía al aeropuerto internacional para recoger a un familiar protagonizó una nueva colisión. Tres personas resultaron lesionadas, incluyendo a una niña de diez años. Socorristas de Zacatecoluca estabilizaron a los afectados en el lugar y los remitieron al hospital nacional Santa Teresa. El conductor del automotor resultó ileso y colaboró con las autoridades.

Mientras que, sobre la carretera de Santa Ana hacia Sonsonate, frente al beneficio Las Cruces, la imprudencia vial provocó que un pick-up impactara a otro vehículo. Dos personas resultaron con golpes leves y no requirieron traslado hospitalario. Las autoridades insisten en mantener la precaución al volante.