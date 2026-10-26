Al menos 5 personas fallecieron en percances viales de las últimas horas

Tres personas fallecidas y siete lesionados, dejó un accidente de tránsito registrado en la carretera que de Sonsonate conduce a Santa Catarina Masahuat, el siniestro se registró entre una motocicleta y un vehículo particular, elementos de socorro atendieron la emergencia y mientras una unidad de comandos de salvamento, trasladaba a uno de los lesionados a un centro hospitalario, fue impactado por un vehículo particular, volcando en la arteria y resultando cuatro socorristas lesionados.

Otro percance fue atendido en la carretera que conduce a Quezaltepeque, otro vehículo particular impactó contra un motociclista, resultando tres víctimas, uno de ellos perdió en el hospital, mientras dos fueron trasladados a un centro médico.

En otra escena, un motociclista fue declarado como fallecido en ciudad dolores, en cercanías del bypass de Sensuntepeque, el personal de socorro detalló que la persona presentaba traumas fuertes en la cabeza que le ocasionaron la muerte.

Mientras que, en el bulevar del Ejército, dos vehículos impactaron entre sí, luego que uno de ellos se cruzara la arteria sin precaución, dejando dos personas lesionadas.

Misma escena se reportó en el bulevar Constitución y calle Motocross, el irrespeto a la señal de alto dejó a una persona lesionada.

Siempre en el bulevar Constitución, pero en cercanías al redondel Integración, dos personas que viajaban en una moto resultaron lesionadas luego de perder el control al momento en que un vehículo les invadió el carril.

Un motociclista más fue atendido en la carretera Troncal del Norte en cercanías de la colonia Atlácatl, tras ser embestido por un vehículo.