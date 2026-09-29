Al menos 19 muertos por las inundaciones en Tailandia

En el último balance de daños, las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas fallecieron debido a caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas y detallaron que cerca de dos millones de personas se han visto afectadas por los aguaceros.

En el pico del temporal, 300 milímetros de precipitación, unos 30 millones de metros cúbicos de agua, cayeron sobre Bangkok en 48 horas, cantidad equivalente a la lluvia que suele recibir la capital durante todo septiembre, uno de los meses más lluviosos.