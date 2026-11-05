Al menos 15 personas condenadas a cadena perpetua en El Salvador desde abril 

Al menos 15 personas han sido condenadas a cadena perpetua en El Salvador desde que la pena entró en vigencia en abril de 2026, según el reporte periodístico.

Dos de los casos corresponden a violación de menores de edad y 13 condenas se impusieron por pertenencia a organizaciones terroristas, homicidio o feminicidio.

La segunda cadena perpetua por violación recayó sobre Bismarck Anthony Maldonado Mayorga, de nacionalidad nicaragüense, quien llevó a una niña hasta su vivienda para abusar sexualmente de ella mediante engaños y manipulación.

Los hechos ocurrieron en el distrito de San Alejo, La Unión Sur, y las autoridades localizaron a la menor y confirmaron el delito mediante peritajes, según la Fiscalía.

La Fiscalía General de la República reportó 7.271 casos de violencia sexual denunciados entre junio de 2025 y mayo de 2026, un promedio de 20 casos diarios. El 45,7 por ciento de los hechos de violencia de género registrados en ese periodo corresponde a violencia sexual, y en siete de cada diez casos las víctimas son menores de edad. Solo en los primeros nueve meses del año, 21 mujeres han sido asesinadas en el país.