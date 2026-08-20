Ahuachapán lidera producción de maíz en El Salvador

El Salvador cultiva 293,458 manzanas de maíz para consumo, mientras que solo el 0.2% de la superficie se destina a la producción de semilla para comercialización, según el Censo Agropecuario y de Pesca 2025.

De esta superficie, el 75% corresponde a semilla híbrida, obtenida del cruce de dos variedades para buscar mayor producción y mejores resultados, mientras que el 19.7% es semilla criolla.

El 49.5% de la producción se utiliza para el consumo en el hogar, el 47% se destina a la venta, el 2.1% a consumo animal y el 0.5% como autoinsumo para materia prima.

En cuanto a los canales de comercialización, el 37.8% de los productores vende a comerciantes mayoristas, el 34.9% a minoristas y el 27.2% directamente al consumidor final.