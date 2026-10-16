Ahuachapán: detienen a hombre acusado de encerrar y agredir con un martillo a su compañera de vida

La víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y una fractura en el brazo, según la PNC.

Un hombre de 35 años, identificado como Carlos Alexander Castellanos, fue detenido en el cantón Ashapuco, en Ahuachapán, acusado de privar de libertad a su compañera de vida y agredirla con un martillo.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer fue trasladada a un hospital, donde permanece ingresada por lesiones en distintas partes del cuerpo y una fractura en el brazo.

El detenido enfrentará cargos por privación de libertad, lesiones y amenazas. Además, registra una orden de captura vigente por violación agravada en modalidad de delito continuado.