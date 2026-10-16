Ahuachapán: detienen a hombre acusado de encerrar y agredir con un martillo a su compañera de vida

Un hombre de 35 años, identificado como Carlos Alexander Castellanos, fue detenido en el cantón Ashapuco, en Ahuachapán, acusado de privar de libertad a su compañera de vida y agredirla con un martillo.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la mujer fue trasladada a un hospital, donde permanece ingresada por lesiones en distintas partes del cuerpo y una fractura en el brazo.

El detenido enfrentará cargos por privación de libertad, lesiones y amenazas. Además, registra una orden de captura vigente por violación agravada en modalidad de delito continuado.