Aguinaldo se pagará a partir de octubre

Luis Chavarría trabaja desde hace más de 25 años en una empresa de seguridad y considera que recibir el aguinaldo de forma anticipada le ayuda a solventar deudas. Por segundo año consecutivo esta medida permite a los empleados recibir esta prestación desde el 20 de octubre al 20 de diciembre.

El aguinaldo es una compensación económica obligatoria que recibe el trabajador por su labor durante el año.

Según un economista, recibir este dinero con anticipación permite a las personas planificar con tiempo en qué lo utilizarán.

En la población, el pago anticipado continúa generando reacciones diversas. Mientras algunos consideran que es una ventaja porque pueden utilizar el dinero para cubrir gastos o deudas, otros advierten que, sin una buena organización, podrían gastarlo antes de diciembre.

Durante 2025, el gobierno fue el primero en entregar el aguinaldo a los empleados públicos, a partir del 20 de octubre, mientras que el sector privado tuvo como fecha límite para entregar este beneficio hasta mediados de diciembre.