Agromercados una opción favorable para los salvadoreños

Desde febrero de 2023, funcionan los agromercados en El Salvador, una alternativa a los puestos tradicionales de frutas y verduras, su principal objetivo es ofrecer productos a precios accesibles para la población.

A diferencia de los mercados tradicionales, los agromercados son abastecidos por productores locales, quienes llevan diariamente sus cosechas y productos para ponerlos a disposición de los consumidores.

Actualmente, El Salvador cuenta con 61 agromercados, estos establecimientos atienden al público desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.