Agromercados en El Salvador: tres años como alternativa para ahorrar

Desde febrero de 2023, los agromercados funcionan en El Salvador como una alternativa a los puestos tradicionales de frutas y verduras. Su objetivo es ofrecer productos a precios accesibles, una opción que los consumidores valoran por el ahorro y la atención recibida.

Los usuarios destacan la variedad de alimentos disponibles, entre ellos verduras, carnes y cereales. También resaltan la frescura de los productos y la posibilidad de reducir sus gastos familiares al realizar sus compras en estos establecimientos.

Actualmente, el país cuenta con 61 establecimientos que atienden al público de 6:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.