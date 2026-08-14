Agricultura anuncia canastas alimenticias y concentrado para ganado ante sequía

El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció una serie de medidas para atender a familias de agricultores y ganaderos afectados por la sequía asociada al fenómeno de El Niño en la zona oriental del país.

Las acciones incluyen canastas alimenticias para quienes perdieron sus cosechas, concentrado para ganado a 10 dólares el saco de 100 libras, y asistencia técnica y veterinaria.

Los beneficiarios serán identificados mediante trabajo territorial y los puntos de distribución de concentrados incluyen centros de desarrollo ganadero y agropecuario en Morazán y Guacotecti, así como varias cooperativas.

Desde inicios de 2026 se desarrolla una estrategia que incluye venta de insumos a precios accesibles y créditos desde el 4% a través del Banco de Fomento Agropecuario.

También se han instalado sistemas de riego junto a la Autoridad Salvadoreña del Agua y se sembraron más de 11 millones de quintales de maíz y cerca de 1 millón de frijol de forma temprana.