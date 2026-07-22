Usulután: Agricultores mantienen cultivos de maíz con sistema de riego ante falta de lluvia

El sistema de riego funciona con cañerías y aspersores que controlan el agua que necesita el cultivo.

Agricultores de la cooperativa La Maroma, en el cantón La Noria de Jiquilisco, Usulután, han implementado un sistema de riego por cañerías y aspersores para mantener sus cultivos de maíz ante la falta de lluvia en el oriente del país, con una inversión diaria de entre $150 y $175 en combustible diésel para operar el motor del sistema.

El presidente de la cooperativa explicó que actualmente siembran 20 manzanas de maíz y proyectan llegar a 25, pero han detenido la siembra de las 5 restantes a la espera de tormentas que humedezcan la tierra.

Aunque reconocen que el proyecto es costoso y podría no generar ganancias, aseguran que garantiza el abastecimiento de maíz para los asociados y comunidades cercanas ante una posible escasez.