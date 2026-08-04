Afluencia en gasolineras tras incremento de precios de combustibles

Hace cinco quincenas El Salvador no experimentaba un incremento significativo como la reciente actualización del combustible, que subirá hasta 17 centavos por galón, un ajuste que impactará directamente en el bolsillo de las familias.

Saúl Rivas que trabaja brindando servicio el transporte por aplicación, menciona que cada tres días debe fullear su tanque para poder realizar los casi 15 viajes que realiza en un día. Este aumento impactará directamente en su presupuesto.

Con este aumento, los precios de referencia quedarían de la siguiente manera:

En la zona central la superior alcanzará los cuatro dólares con 91 centavos, regular cuatro dólares con 58 centavos y el diésel se encontrará en cuatro dólares con 59 centavos.

Para la zona occidental, la superior valdrá cuatro dólares con 92 centavos, regular cuatro dólares con 59 centavos mismo precio que el diésel.

Mientras que, en el oriente del país, la superior rondará los cuatro dólares con 92 centavos, la gasolina regular y el diésel, costarán 4 dólares con 59 centavos.