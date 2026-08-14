Afectaciones por sequía meteorológica 

Los ganaderos en Pasaquina, La Unión, están siendo afectados por la sequía y las altas temperaturas. Las vacas en el cantón Los Horcones se están quedando sin pasto para alimentarse, otras ya murieron por la falta de comida y el suelo poco a poco se vuelve polvo porque no ha recibido lluvias en mucho tiempo. Ahora los afectados se enfrentan a alzas en el precio del alimento para las reses, mientras que otros decidieron vender parte de su ganado.

Los agricultores también enfrentan una situación critica, sus cosechas no lograron florecer y se secaron. En Santa Rosa Lempa, distrito de Nueva Concepción, Chalatenango; los productores reportan pérdidas totales y temen porque muchos solicitaron préstamos para sacar adelante sus cultivos, los cuales deben pagar a como dé lugar.

La sequía impacta también al departamento de Morazán. Los incendios en maleza seca se han intensificado por las altas temperaturas, consumiendo hectáreas de terreno y acabando con la vegetación del lugar.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que el fenomeno del niño podría poner a más familias en situación de vulnerabilidad, al provocar mayor aridez en el corredor seco centroamericano y alterar aún más los patrones de lluvias y temperaturas en la región.