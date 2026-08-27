Afectaciones por la sequía en el ganado y las aves

La falta de lluvias y las altas temperaturas ya generan afectaciones en el sector ganadero, principalmente por la escasez de pasto para alimentar al ganado.

Mateo Rendón, coordinador de la mesa agropecuaria, señala que los productores están enfrentando mayores costos para garantizar la alimentación de sus animales.

La escasez de agua y el calor extremo también provocando deshidratación, estrés calórico y una disminución en el rendimiento de ganado, cerdos y aves de corral, explica Edgardo Corea, especialista en producción animal de la Universidad de El Salvador.

Estas condiciones ya comienzan a reflejarse en una menor producción de carne, huevos y leche. Sin embargo, rendón descarta, por ahora, un incremento en los precios de estos productos.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener a los animales bien hidratados, garantizarles alimento suficiente, proporcionarles espacios con sombra y reforzar sus cuidados con vitaminas y vacunación.