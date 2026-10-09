Afectaciones por inundaciones en Santa Ana

La fuerza del agua sorprendió a conductores y motociclistas, también dejó a comerciantes con pérdidas considerables tras las intensas lluvias registraras en Santa Ana, en la calle Aldea San Antonio, las imágenes muestran la magnitud de las inundaciones provocadas por las lluvias.

Doña Adela es una de las afectadas, lo perdió todo, el agua arrasó con su puesto y toda su mercadería, en cuestión de minutos, las correntadas la dejaron sin los productos con los que se ganaba la vida.

Este escenario se repite cada vez que se registran lluvias intensas en la ciudad.

Los afectados señalan que la basura acumulada en los tragantes es el problema, aseguran que son algunos residentes de los sectores aledaños quienes arrojan desechos a la calle, una situación agrava las inundaciones.

Las lluvias también provocaron inundaciones en los alrededores de la terminal de buses Francisco Lara Pineda, el parque Colón y el sector donde se construye el mercado central.