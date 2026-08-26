Afectaciones en el sector ganadero de Sonsonate por sequía

Un 75% ha disminuido la producción de leche en la zona del cantón Chiquihuat en Sonsonate, debido a que los pastos y alimentos para el ganado cada vez son más escasos debido la falta de lluvias.

Además, las fuentes de agua natural de la zona presentan una disminución en su caudal, lo que agrava aún más la situación, a esto se suma que, bajo estas condiciones, el ganado alcanza un menor valor al momento de su comercialización para destace.

La agricultura también se ha visto afectada en la zona. Los cultivos no han tenido el rendimiento esperado. Este año apenas alcanzarán el 40% de la producción que suelen obtener. Esta situación también impacta a la ganadería, ya que la caña de maíz disponible no es suficiente y tampoco reúne las condiciones óptimas para alimentar al ganado.

La zona es conocida como montaña verde, y son al menos 50 ganaderos que se encuentran con esta situación, en total, unas 200 cabezas de ganado, son impactadas por las condiciones climatológicas a las que no están acostumbrados.