Aeropuerto del Pacífico tiene 92% de avance: Inversión supera los $770 millones

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador reportó un 92% de avance en la terracería del Aeropuerto del Pacífico, ubicado en el oriente del país, como parte de una inversión de más de 770 millones de dólares en el mayor plan de fortalecimiento de conectividad aérea en la historia del país, según informó el presidente de CEPA, Federico Anliker.

El proyecto busca ser un nuevo punto de conexión aérea para El Salvador y toda Centroamérica.

Las autoridades esperan que la terminal esté operando en menos de dos años, consolidando la modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional.