Aeropuerto de Panamá reanuda operaciones de forma gradual tras terremoto

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal centro de operaciones aéreas de Panamá reanuda gradualmente sus actividades tras el terremoto registrado el viernes. Sin embargo, las réplicas han provocado nuevas suspensiones temporales de despegues y aterrizajes, mientras algunos pasajeros continúan varados en las terminales.

Según la administración aeroportuaria, cada réplica obliga a detener las operaciones mientras se inspeccionan las pistas, las calles de rodaje, las plataformas y otras instalaciones.

Además, los pasajeros que no cuentan con visa panameña deben permanecer en el aeropuerto hasta la salida de sus próximos vuelos.