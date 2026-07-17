Adulto mayor sobrevive entre cartón y láminas tras quedar en situación de vulnerabilidad

Don Edgardo Luna, un adulto mayor en condición de vulnerabilidad, sobrevive en una ramada improvisada construida con cartón y láminas en Campos Verdes 2, en Lourdes, Colón, donde vecinos solicitaron ayuda debido a su delicado estado de salud.

Según los residentes, el hombre no cuenta con el apoyo de familiares y recientemente sufrió una caída que le dificulta levantarse y movilizarse por sus propios medios. Además, aseguraron que presenta un estado de salud deteriorado y que habría manifestado no soportar el dolor en el pecho.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, en El Salvador más de 800 mil personas son adultas mayores, cifra que representa el 14 % de la población.