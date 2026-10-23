La cantante salvadoreña Adri Menéndez presentó en entrevista su nueva canción «Antes de partir«. El tema nació de una experiencia personal de ruptura amorosa y amistades tóxicas.

La artista explicó que busca que su música funcione como un abrazo para quienes atraviesan situaciones similares.

El videoclip se grabó hace un mes en el municipio de Apaneca, departamento de Ahuachapán.

«Al final del día, ser una curita al corazón para todas estas personas que han pasado por situaciones similares», declaró Menéndez sobre el objetivo de la canción.

La historia del video muestra a una persona a la que le cortan las alas y le dicen que no es capaz de lograr sus sueños.

«Nadie puede sentir que tiene la autoridad para cortarnos las alas», sostuvo la artista.

El rodaje se hizo con el equipo de Marco Xavyer y la producción musical estuvo a cargo de Carlos López.

La canción fue escrita en mayo del año pasado y se publicó en octubre tras varios cambios de equipo.

«Se viene una sorpresota enorme ya al final», adelantó sobre el cierre del año.