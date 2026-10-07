Adopción de gatos en octubre

Varios refugios en El Salvador han suspendido las adopciones de gatos durante octubre, principalmente blancos y negros, debido según ellos, a que personas los utilizarían para realizar actividad relacionadas con el día de brujas. Veterinarios aseguran que esta práctica es cada vez menos frecuente.

A través de redes sociales se encuentran publicaciones donde se confirma la pausa de las adopciones mientras unas especifican colores, otras las pausan sin distinciones.

Expertos hacen un llamado a mantener un control constante de las mascotas, evitar largas horas fuera de casa. De comprobar que alguien comete un hecho de este tipo puede ser procesado por la ley especial de protección y bienestar animal y ser condenado hasta 4 años de cárcel, la pena aumenta hasta en una tercera parte si hay ensañamiento, uso de armas, se causa pérdida de un miembro o si el hecho ocurre frente a menores de edad.