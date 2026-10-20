Adolescente de 17 años muere tras impactar vehículo contra rastra en carretera hacia Acajutla

Un adolescente de 17 años perdió la vida en un siniestro vial registrado en la carretera que conduce hacia Acajutla. En el vehículo se transportaban cuatro jóvenes que retornaban de actividades académicas.

Según testigos, al vehículo se le cruzó un perro y al tratar de esquivarlo los ocupantes perdieron el control e impactaron en la parte trasera de una rastra que circulaba en el sector.

Los elementos de socorro realizaron maniobras de asistencia prehospitalaria, pero el joven falleció en el lugar debido a las fuertes lesiones. Los otros tres jóvenes fueron trasladados de emergencia a distintos centros hospitalarios con graves lesiones.