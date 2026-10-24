Adele prepararía un nuevo álbum de estudio cinco años después del lanzamiento de ’30’

Adele estaría preparando un nuevo álbum de estudio cinco años después del lanzamiento de ’30’, su último material discográfico.

La cantante británica habría trabajado en nuevas canciones en Church Studios, en Londres.

Entre los rumores surgió la posibilidad de una presentación privada en el recinto Roundhouse, aunque el evento habría sido cancelado.

Adele no ha confirmado oficialmente esta información ni una fecha de estreno.

Sus fanáticos esperan que 2027 marque una nueva etapa musical para la intérprete.