Actividades de la embajada mexicana por Día de Muertos

La comunidad mexicana en El Salvador ya se prepara para conmemorar el Día de Muertos, por lo que han preparado una serie de actividades culturales, gastronómicas y musicales. Uno de los eventos más representativos será el desfile de catrinas el 31 de octubre a las 4 de la tarde en Santa Tecla, que además incluirá un mercadito mexicano.

El Día de Muertos tiene para los mexicanos significados culturales y espirituales como el reencuentro y la convivencia.

El calendario de actividades también incluye concursos de catrinas y catrines, además de necroturismo y cultura de día de muertos el 31 de octubre. Las celebraciones continuaran el uno de noviembre con festivales de catrinas, fórmula uno y un festival denominado vida y muerte; mientras que el 2 de noviembre se realizará una carrera nocturna de Día de Muertos a las 5 de la tarde.