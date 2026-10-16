Carmen trabajó durante ocho años en una empresa, hasta que, según relata, fue víctima de acoso sexual por parte del gerente general, al decidir denunciarlo, asegura que fue despedida, al igual que su esposo quien la apoyó, y tenía 12 años de laborar en la misma empresa.

Y es que, en El Salvador, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, atiende alrededor de 200 casos de acoso laboral contra mujeres cada año.

Sin embargo, desde Cemujer advierten que muchas víctimas prefieren no exponer su situación por temor a represalias, o a perder su empleo.

Las mujeres que enfrentan estas situaciones pueden buscar orientación y presentar denuncias ante las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Trabajo, el acoso sexual laboral en el país es considerable un delito sancionado con de 3 a 5 años de prisión.