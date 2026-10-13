Acciones tras declaración de alerta roja por efectos del fenómeno del niño

El Salvador se mantiene en emergencia meteorológica, decretada por la Asamblea Legislativa ante los estragos que el fenómeno del niño ha provocado en los cultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias, Protección Civil sostiene que la medida sigue siendo necesaria.

El 28 de agosto, Protección Civil decretó Alerta Roja por esta situación, sin embargo, desde inicios del año, el Ministerio de Medio Ambiente había pronosticado que El Salvador enfrentaría estas condiciones climáticas, pero ¿aún es posible tomar medidas para mitigar sus efectos? El ambientalista Ricardo Navarro considera que se pueden implementar acciones preventivas de cara a los próximos ciclos agrícolas.

Navarro también instó a las autoridades a evitar métodos como la siembra de nubes con yoduro de plata, ante la vulnerabilidad del país frente a inundaciones y otros desastres, como ejemplo, señaló lo ocurrido en Dubái en 2024, no obstante, estudios científicos atribuyeron las inundaciones a un fenómeno climatológico.