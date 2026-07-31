Acciones por fenómeno del super niño

Domínguez explicó que, a través del programa de aumento a la producción, se fortalece la producción de maíz y frijol bajo sistemas de riego para garantizar el abastecimiento de granos básicos y fortalecer la capacidad productiva del sector agrícola.

Agrego que se han entregado insumos a productores de zonas afectadas por las recientes ráfagas de viento y a nuevas áreas productoras que se incorporan al programa.

El funcionario dijo que también se ha iniciado la asistencia alimentaria para familias vulnerables del corredor seco, en coordinación con el despacho de la comisionada presidencial, y organismos aliados.