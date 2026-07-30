Acciones de seguridad en San Marcos

Usuarios en redes sociales reportaron el supuesto hurto dentro de una de las unidades de la ruta 21 que conduce desde el centro histórico de San Salvador hacia Santiago Texacuangos en San Salvador Sur.

En las calles horas después fueron desplegados soldados y policías para verificar documentos de los residentes, sin embargo, muchos aseguran que tienen temor de que algo les pueda suceder en estos microbuses que a diario van saturados de personas.

Y aunque la mayoría de personas asegura que desde que se implementó el régimen de excepción este tipo de situaciones han disminuido considerablemente piden a las autoridades aumentar la presencia policial en zonas donde las unidades de transporte sobrepasan el límite de pasajeros para reducir estos casos.

De momento las autoridades estaban ubicadas en colonias aledañas brindando acompañamiento a personas que se conducían por la zona. Al cierre de la nota la policía no había desmentido las publicaciones realizadas.