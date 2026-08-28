Acciones de Cruz Roja para atender comunidades afectadas por la sequía

Una de las instituciones humanitarias ya está trabajando de la mano con comunidades para reducir los impactos de la sequía.

Es parte de la ayuda que ya se encuentran brindando Cruz Roja salvadoreña en las zonas afectadas por sequía están apoyando a comunidades que más necesitan. Desde capacitación, la distribución de filtros de agua y kits de limpieza, apoyo económico y de recursos. Hasta la fecha los proyectos ya benefician a más de 10,000 personas que viven en zonas donde ya se cumplirán tres semanas sin lluvia.

Ante el déficit de agua y los pronostico que no parecen ser favorables hasta 2027, la institución ya se encuentra activa en zonas como Cacaopera, Lolotiquillo y Chilanga en Morazán. Además, están capacitando a personal especializado de diferentes instituciones para responder de mejor manera ante una crisis mayor.

En este proyecto está participando el Programa Mundial de Alimentos y la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura donde se buscan reducir los efectos de la sequía, reducir las enfermedades que esto trae, así como el déficit de agua y conocer como responder ante la crisis.