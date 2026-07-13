Accidentes viales dejan un fallecido y lesionados

Un motociclista falleció en un múltiple accidente de tránsito ocurrido sobre el periférico Gerardo Barrios, cerca del puente Taisihuat, en San Miguel. Según las autoridades, un conductor que manejaba con 113 grados de alcohol sobrepasó de forma imprudente, impactó contra tres vehículos y arrolló al motociclista.

La víctima murió en el lugar pese a las maniobras de reanimación realizadas por los socorristas. El responsable, José Gerson Cerón Henríquez, será procesado por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras impactar contra la parte trasera de un vehículo en la intersección de la autopista Norte y el bulevar Universitario, en San Salvador. La víctima recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un centro asistencial. Según su versión, el automóvil frenó de manera repentina y no logró detenerse a tiempo.

Mientras tanto, tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre la carretera a Comalapa, cerca del kilómetro 14. De forma preliminar, se informó que una aparente falla mecánica en un pick up habría originado la colisión. Una mujer sufrió golpes leves y fue atendida en el lugar por socorristas y personal del Sistema de Emergencias Médicas, sin requerir traslado hospitalario.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 767 personas fallecidas en siniestros viales durante el año. De esta cifra, 630 corresponden a usuarios vulnerables: 344 motociclistas, 266 peatones y 20 ciclistas, quienes continúan siendo los grupos más afectados por la siniestralidad vial en el país.