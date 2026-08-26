Accidentes laborales: ¿quiénes son los más afectados y dónde se concentra la mayoría de casos?

Más de 5,000 accidentes laborales se han registrado en lo que va del año, de acuerdo con datos del Observatorio de Accidentes Laborales. San Salvador concentra la mayor cantidad de casos, con 2,500, seguido de La Libertad, con 1,414, y Santa Ana, con 578.

Los hombres representan el 64.4% de las personas lesionadas, mientras que las mujeres alcanzan el 35%. Además, los jóvenes de entre 18 y 35 años concentran más del 63% de los accidentes, seguidos por los trabajadores de 36 a 60 años, con 34.11%, y los mayores de 61 años, con 2.3%.

Los casos se presentan principalmente entre trabajadores de industrias manufactureras, comerciantes y personal de áreas científicas, de salud y administrativas.