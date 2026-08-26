Accidentes laborales en lo que va de 2026

Más de 5,000 accidentes laborales han ocurrido en lo que va del año, según datos del observatorio de accidentes laborales. Se trata de sucesos repentinos que ocurren por causa o con ocasión de las labores incluso cuando el empleado cumple órdenes directas de un encargado, San Salvador concentra la mayor cantidad de casos, con 2,564, seguido por La Libertad con 1,414 y Santa Ana con 578.

Y aunque los percances laborales pueden ocurrir por distintas razones, los datos también reflejan una brecha de género 64.4% de los lesionados son hombres, mientras que un 35% son mujeres.

Los jóvenes también concentran una parte importante de estos casos, más del 63% de los accidentes involucran a personas de entre 18 y 35 años, mientras que los adultos de 36 a 60 años representan el 34.11% y los mayores de 61 años, el 2.3%. Los casos se presentan principalmente entre los que laboran en industrias manufactureras, comerciantes, así como en áreas científicas, de salud y puestos administrativos.

Y las lesiones van desde caídas, traumatismos y contusiones hasta aplastamientos, fracturas y quemaduras.

Para denuncias pueden acercarse a las oficinas del Ministerio de Trabajo o llamar al número 130 donde será atendido por el personal necesario para darle seguimiento a su caso, donde le solicitaran datos generales y del lugar donde trabaja para iniciar el proceso.