¡Accidentes en las últimas horas! Vehículos de carga pesada se ven involucrados

Varias emergencias relacionadas con accidentes de tránsito fueron atendidas en las últimas horas en distintos puntos del territorio salvadoreño.

Uno de los casos ocurrió en Santa María Ostuma, La Paz Centro, donde un motociclista impactó contra una rastra y quedó atrapado en la parte delantera del vehículo de carga pesada.

El personal de socorro realizó labores de rescate y brindó atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba lesiones en las piernas.

En otro hecho, un cabezal se incendió a la altura de Altavista, en la carretera de Oro, aparentemente por desperfectos mecánicos; la emergencia dejó únicamente daños materiales.